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Alaçam'da 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Alaçam'da da törenle anıldı.


Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Fikret Zaman ve Belediye Başkanı İlyas Acar'ın çelenk koymasıyla başlayan törende saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okuldu.


Törene ayrıca, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, daire amirleri, kamu kurum kuruluş yetkilileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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