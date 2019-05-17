Alaçam'da 100. yıl coşkusu

Alaçam Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğrencileri Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak basmasını canlandırdı.

Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu idareci ve öğretmenleri ile birlikte okul önünden bando eşliğinde Bafra Caddesi üzerinden Beşyol mevkisine kadar olan bölümde yürüyüş yaptılar. Buradan öğrenciler belediye otobüsleri ile Geyikkoşan sahilinde yapılacak olan program alanına taşındılar. Gruba Beşyol mevkisinden Geyikkoşan alanına kadar bisikletli gruplar da eşlik etti.

Geyikkoşan sahil bandın da yapılan program Bandırma Vapuru'nun iskeleye yanaşması ve vapurdan inerek halkı selamlaması canlandırıldı. Tekneden iskelede inen öğrenciler 100. yıl ve Türk bayrakları ile karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Taylan Mete yaptı. Mete, "19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Türk genci, Türk istiklali ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır" dedi.

Program Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğrencilerinin gösterileri ile devam etti. Okul sporlarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediyeleri ve madalyaları verildi. Program Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Uğur Bay tarafından hep birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunmasıyla son buldu.