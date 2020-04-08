Alaçam'da 20 yaş altı ve 65 yaş uygulaması

Denetimler sırasında polis, vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşlarına baktı. Denetimler sırasında sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı gençlere cezai işlem uygularken maskesi olmayan vatandaşları uyararak maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Polis otosundan vatandaşlara "Evinde kal, sağlıklı kal" uyarıları yapıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, "Emniyet Müdürlüğümüze ait ekipler tarafından ilçenin çeşitli bölgelerinde korona virüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 65 yaş üstündeki vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkması yasaklarına uyup uymadıkları konusunda denetimlerimizi artırdık, market gibi alışverişin kalabalık olan yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın ardından ekiplerimiz ilçenin işlek caddelerinde, banka önlerinde denetimlerimiz devam edecek" dedi.