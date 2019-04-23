Alaçam'da 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağı çekildi. Alaçam Şehir Stadyumu'nda devam eden etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları rontlar, dramalar, öğrenciler tarafından günün anlamına dair şiirler, 1. sınıf Öğrencilerinin dans gösterileri, koro ve solo sunumu gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.

Gösterilerin ardından protokol üyeleri tarafından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Program sonunda 23 Nisan etkinliklerinde görev alan bütün öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyelerinin hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kutlamalara; Belediye Başkanı İlyas Acar, Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, Gençlik Merkezi Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.