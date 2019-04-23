İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Alaçam'da 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere Türk bayrağı çekildi. Alaçam Şehir Stadyumu'nda devam eden etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları rontlar, dramalar, öğrenciler tarafından günün anlamına dair şiirler, 1. sınıf Öğrencilerinin dans gösterileri, koro ve solo sunumu gösteriler izleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.


Gösterilerin ardından protokol üyeleri tarafından çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Program sonunda 23 Nisan etkinliklerinde görev alan bütün öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyelerinin hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.


Kutlamalara; Belediye Başkanı İlyas Acar, Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Kuruçelik, Gençlik Merkezi Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.