Alaçam'da “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı” sunumu yapıldı

Samsun Alaçam Soğukçam Ortaokulu, öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın sunumunu gerçekleştirildi.

23 projeden oluşan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili bilgi veren Alaçam Soğukçam okul müdürü Mücahittin Şen, “Soğukçam İlk ve Ortaokulu olarak bu yıl, eğitim adına, bilim adına farklı alanlarda onlarca projede yer aldık. Bizler için dolu dolu geçen çok verimli bir yıl oldu. Ekim ayında çalışmalarımıza, 4 Avrupa ülkesine öğretmen ve öğrenci götüreceğimiz Erasmus+ KA229 projemizin açılışıyla başladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda TÜBİTAK ortaokullar arası proje yarışmasına 2 proje ile katılım sağladık ve Mart ayında 3 gün süreyle projelerimizi bölge sergisinde sergiledik. Nisan ayında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) projemizle ilçemizde bulunan 30 öğretmenimize Robotik Kodlama alanında eğitim verilmesine katkı sağlamış olduk. Bugün ise ekim ayında çalışmalarına başladığımız, büyük emek vererek tamamladığımız ve 23 projeden oluşan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarımızın sunumunu gerçekleştirdik. Bilim fuarımızda yer alan 23 projeden 12 tanesi araştırma, 7 tanesi tasım ve 4 tanesi de inceleme projelerinden oluşuyor. Yine bu projelerden yaklaşık yarısı robotik kodlama temalı. Yani hepsi birbirinden farklı ve özgün projeler. Fuarımızdaki projeleri 10 öğretmenimizin danışmanlığında 36 öğrencimizin hazırladı" dedi.

Müdür Şen, “Yaptığımız tüm projelerdeki temel amacımız; proje hazırlamadaki zorluk ve önyargıları kırmak ayrıca proje sunumları ile öğrencilerimizde özgüven ve başarı isteğini arttırmaktır. Proje çalışmalarından sonra öğrencilerimizde çok önemli değişimler gözlemledik. Kendilerine olan özgüvenleri arttı, başarma duyguları güçlendi ve ben artık hayatımı okuyarak kazanacağım düşüncesi onlarda hâkim olmaya başladı. Bu yüzden bu projelerimizi çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Sergi açılışına İlçe Milli Eğitim Sezai Tural, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Güreş, İlçe Sağlık Grup Başkanı Ertan Baş, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.