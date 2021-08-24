Alaçam'da çalınan pikap Samsun'da bulundu

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün sat 04 30 sıralarında Toplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö'ye ait 55 AAC 288 plakalı pikap evinin önünde park halindeyken çalındı. M.Ö.'nün ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan aramada aracın çalındığı bölgede plakasız terk edilmiş motosikleti bulundu. Olay yerine yakın yerde bulunan motosikletin Fatih Mahallesi'nden çalındığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda kamyonetin, çalıntı motosikletle gelen S.E.A. tarafından çalındığı belirlendi. İlçe Jandarma ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışmada sonucunda pikap kamyonet, İlkadım ilçesinde terk edilmiş bir halde bulundu. Çalıntı motosiklet ve kamyonet sahiplerine teslim edildi. Olayın şüphelisi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.