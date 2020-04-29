Alaçam'da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde çilek üretiminin artırılması için çiftçiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce teşvik ediliyor.

Alaçam'ın yüksek kesimlerinde bulunan ve yörenin en önemli çilek yetiştiriciliğinin yapıldığı Vicikler, Umutlu, Aşağıkoçlu ve Gökçeboğaz Mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimce, çiftçilere eğitim ve bilgilendirmeler yapılıyor. Tamamen doğal alanlarda çilek fidesinden, bahçenin hazırlanmasına ve diğer bakım hizmetlerine kadar yerinde destek veren ziraat mühendisleri, bölgede çilek üretimin artırılması için çalışmalar yürütüyor.

Kırsal mahallelerde daha önceki yıllarda önemli bir potansiyele sahip olan, zamanla üretimi azalan çilek üretimini yeniden canlandırmak istediklerini ifade eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Zeynep Sayım, çiftçilere gereken desteklerin sağlayarak çilek üretiminde Alaçam çileğini marka haline getirmek istediklerini söyledi.