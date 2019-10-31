İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaçam'da dumansız hava sahası

Samsun Alaçam Toplum Sağlık Merkezi Başkanlığı tarafından iş yerlerinde "sigara içmek yasaktır" yazısı levhası kontrolü ve tütün denetim komisyonu tarafından da sigara denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Samsun Alaçam Toplum Sağlık Merkezi Başkanlığı tarafından iş yerlerinde "sigara içmek yasaktır" yazısı levhası kontrolü ve tütün denetim komisyonu tarafından da sigara denetimleri aralıksız sürdürülüyor.


Dumansız hava sahası çalışmaları kapsamında Alaçam Toplum Sağlık Merkezi Başkanlığına bağlı ekipler iş yerinde sigara denetimi yaparak, “sigara içmek yasaktır” yazısı asılı olmayan iş yerlerini uyardı.


Akciğer hastalıklarının yüzde 90'ının sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıktığını kaydeden toplum sağlığı görevlisi Zerrin Ayata, toplum ve birey sağlığının korunması için kapalı mekanlarda sigara içilmesinin önüne geçebilmek için denetimlere ağırlık verdiklerini ifade etti.


İş yeri sahiplerinin sigara yasağına uymakta gerekli hassasiyeti göstermelerini istediklerini belirten Ayata, "Toplum sağlığının korunması için işyerlerine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Çünkü sigaranın zararlarından toplum ve bireyleri korumak için ekiplerimiz tavizsiz bir şekilde denetim çalışmalarını sürdürecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.