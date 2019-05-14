Alaçam'da fırınlara denetim

Ekipler, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi sağlıksız koşullarda üreten işletme sahiplerine göz açtırmıyor.

Alaçam Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sağlık standartlarına ve gramajlara dikkat etti. Ramazan ayının Alaçam'da huzur ve güzellik içerisinde geçmesi adına çeşitli çalışmaları hayata geçiren Alaçam Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede ekmek ve pide imal eden fırınlarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde fırınların birçoğunun sağlıklı koşullarda üretim yaptığını belirleyen ekipler, hijyen koşullarına uymayan fırınlara uyarıda bulundu. Denetim kapsamında ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapması hedeflenirken, yeni yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ifade edildi. Vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde ise 153 Alo Zabıta ve 174 Alo Gıda telefonlarının aramalarını ifade ettiler.