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Alaçam'da görsel sanatlar sergisi

Alaçam Gençlik Merkezi Görsel Sanatlar Atölyesinde gönüllü gençler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserlerin "En Güzel Eser İyi Yetişmiş Gençliktir" temalı görsel sanatlar sergisi açıldı.

Alaçam Gençlik Merkezi Görsel Sanatlar Atölyesinde gönüllü gençler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserlerin "En Güzel Eser İyi Yetişmiş Gençliktir" temalı görsel sanatlar sergisi açıldı.


Açılışta konuşan Belediye Başkanı İlyas Acar, Alaçam Gençlik Merkezi Görsel Sanatlar Atölyesinde Gönüllü Gençler tarafından "En Güzel Eser İyi Yetişmiş Gençliktir" temalı görsel sanatlar sergisine emeği geçenlere teşekkür etti. Avşar'ın konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı.


Açılışa Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, Alaçam Gençlik Merkezi Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, KYK Alaçam Müdürü Selim Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, MHP İlçe Başkanı Erdinç Gül ve yönetim kurulu üyeleri, Alaçam Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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