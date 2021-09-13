Alaçam'da İlköğretim Haftası

Samsun'un Alaçam ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Ömer Şener tarafından Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Resai Aydın İlkokulu'nda devam etti. Okul Müdürü Ayhan Dodur tarafından yapılan açılış konuşmasında velilere ve öğrencilere pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Üniversite sınavlarında bu yıl dört branşta en yüksek puan alarak Alaçam ilçesinde birinci olan ve dereceye giren Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri için hayırsever emekli Astsubay Yüksel Sezgin tarafından gönderilen para ödülleri öğrencilere verilmek üzere okul müdürü Namık Kocabaş'a verildi. Program okul öğrencileri tarafından okunan şiir ve gösterilerle son buldu.