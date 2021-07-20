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Alacam'da jandarmadan bayram uygulaması

Samsun’un Alaçam ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce droneli yol uygulaması yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce droneli yol uygulaması yapıldı.


İlçe Jandarma Komutanlığı karayolları trafik güvenliği eylem planı ve karayolları trafik güvenliği strateji belgesine uygun olarak trafik ekiplerince Alaçam Durağan karayolunda bayramın 1. gününde dronlu trafik kontrolü yapıldı.


Jandarma trafik ekipleri kontrollerde durdurdukları araç sürücüleri ve ailelerinin bayramları kutlayarak, trafik kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Bayram tatili boyunca Alaçam ve Yakakent karayollarında radarlı hız denetimi, kural ihlali, emniyet kemeri kontrollerine aralıksız devam edileceği, bu süre içerisinde vatandaşların trafik kurallarına azami ölçüde özen göstermeleri istendi.

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