İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alaçam'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ile Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Karahüseyinli İlk ve Ortaokulunda öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Samsun Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ile Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Karahüseyinli İlk ve Ortaokulunda öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verildi.


Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından karşıdan karşıya geçiş kuralları, trafik kurallarının önemi, yayaların uyması gereken kurallar, bisiklet sürme kuralları, emniyet kemerinin önemi, okul servis araçları içerisinde uyulması gereken kurallar ve hareket tarzı ile ilgili trafik eğitim semineri verildi.


Karahüseyinli İlk ve Ortaokulu Müdürü Bayram Bircan, “Öğrencilerimiz trafik kurallarını trafik jandarma ağabeylerinden öğrendiler. Unutamayacakları oldukça eğitici bir zaman geçirdiler. Böylesine güzel bir projede emeği geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekibine okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.