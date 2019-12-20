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Alaçam'da Kadına Yönelik Şiddet Toplantısı

Samsun’un Alaçam ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.


Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve buna ilişkin tedbirlere yönelik koordinasyon toplantısı Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.


Bu toplantıları yaparak hem çalışmaları değerlendirdiklerini hem de önlerine bir yol haritası çizdiklerini ifade eden Kaymakam Zaman, şiddetin her türlüsünün kötü olduğunu ve karşısında olduklarını söyledi.


Kaymakam Zaman, "Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalışması gerekiyor. İnsanlık barış kardeşlik huzur istiyorsa, kadına saygıyı hürmeti göstermek durumundadır" dedi.


Toplantıya, Belediye Başkanı İlyas Aacar, Cumhuriyet Başsavcısı Emine Söylemez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samit Kuruçelik, , İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Radi Şen ve daire amirleri katıldı.

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