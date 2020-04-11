Alaçam'da kimse ekmeksiz kalmadı

Samsun'un Alaçam ilçesindende ekmekler fırın araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılıyor.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Alaçam'da vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını fırınların araçları ve Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla giderildiğini bildirdi.

Kaymakam Zaman, "Fırınlar ekmek dağıtımı için mahallelere gelecekler. Eczane, Sağlık kuruluşu hizmet verecek. Jandarma bölgesindeki mahallelerde de ekmek dağıtımı planlanacak. Güvenlik görevlilerine yardımcı olacaklar. Herhangi bir sorunda vefa sosyal destek hattı 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Her ihtimale karşı ilçemizde Cumartesi günü nöbetçi petrol, emniyet, kaymakamlık, tarım gibi kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetçi olarak belirlendi. Pazar günü ise belediye, orman gibi kurumlar dikkate alınarak nöbetçi petrol olacak. Mahalle muhtarları kamu düzenini sağlamak konusunda görevli arkadaşlar olarak siz sahada olabilirsiniz. Ancak yanınızda kimse bulunmayacak. Muhtarlarımız ve imamlarımız bu konuda duyuru yapmaları sağlanacak. Sokak hayvanlarının beslenmelerinin engellenmemesi ve hayatlarını sürdürebilmeleri amacı ile sokak hayvanlarını beslemek bunlara yiyecek vermek amacı ile sokağa çıkmak isteyen ve daha önceden beri sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlarımıza sadece bu amacı gerçekleştirmek için izin verilmesi hususunda ilgililerce müsaade edilecek" dedi.