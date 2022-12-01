İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alaçam'da kış lastiği uygulaması

Samsun’un Alaçam ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.


Alaçam Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 Aralık itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulamada genellikle araçların kış lastiklerini taktıkları ve kış şartlarına göre araçlarını hazırladıkları görüldü. Kış lastiğini takmayan araç sürücülerine de idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında da bilgilendirme yaptı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.