Alaçam'da kış lastiği uygulaması

Samsun'un Alaçam ilçesinde polis ekiplerince kış lastiği uygulaması yapıldı.

Alaçam Trafik Tescil Ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 Aralık itibarıyla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulamada genellikle araçların kış lastiklerini taktıkları ve kış şartlarına göre araçlarını hazırladıkları görüldü. Kış lastiğini takmayan araç sürücülerine de idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri sürücülere kış lastiğinin önemi hakkında da bilgilendirme yaptı.