Alaçam'da kütüphane açılışı

Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mücahittin Şen, “Mart 2019 tarihinde okulumuz Türkçe Öğretmeni Fatih Bilgin tarafından derneğe gönderilen bir mail sonrası okulumuzdaki kütüphane ihtiyacını gören dernek yöneticileri bizlere geri dönüş yaptılar ve okulumuza güzel bir kütüphane kurmak istediklerini bildirdiler. Yaklaşık 25 bin liraya mal olan kütüphane derneğin katkıları ile yapılarak okulumuza kazandırıldı. Gerekli izinler alındıktan sonra 24 öğrencimizin aynı anda rahatlıkla kitap okuyabileceği yaklaşık 2 bin kitabın bulunduğu kütüphanemizi tamamlayarak bugün açılışını gerçekleştirdik. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyor, okuyan öğrenen öğrencilerimizle başarımızın daha da artacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Kaymakam Fikret Zaman ise öğrenci ve öğretmenlerle kitap okumanın önemi hakkında sohbet edip daha güzel yarınlar için bol bol kitap okunması tavsiyesinde bulundu.

Açılışta İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, okul idarecileri ile vatandaşlar katıldı.