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Alaçam'da lösemili çocuklar için stant açıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Alaçam Anaokulu’nda Lösemili Çocuklar yararına tedavi gören ya da görmüş çocukların anneleri tarafından el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stant açıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Alaçam Anaokulu'nda Lösemili Çocuklar yararına tedavi gören ya da görmüş çocukların anneleri tarafından el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stant açıldı.


Okul Müdürü Nagihan Çağlak Bay, Alaçam‘da farkındalık oluşturmak, lösemili çocuk ve ailelerin sesi olmak için bu etkinliği yaptıklarını ifade etti. “Sizde yaşama bir el vermek, lösemili çocuklarımızın hayatlarında bir iz bırakmak ister misiniz" diyen Bay, LÖSEV yazılı bir beze el basarak projeyi başlattı. LÖSEV yazılı beze katılımcılar ve öğrenciler tarafından yaşama el vermek için bıraktıkları izler LÖSENTE Hastanesinde sergilenmek üzere gönderilecek.


Öğrencilerin yardım standının açılışına, Cumhuriyet Başsavcısı Emine Soylemez, Cumhuriyet Savcıları Emre Aydın, Muhammed İkbal Acar, hakim Büşra Üngan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ,okul müdürleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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