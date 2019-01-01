Alaçam'da Mekke'nin Fethi konulu program yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) Mekke'nin Fethi Gecesi etkinliği düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Alaçam Şubesince Mekke'nin Fethi'nin hicri 1388. yıldönümü dolayısıyla İfam öğreticisi Selim Seyhan'ın konuşmacı olarak katıldığı program izleyicilerden tam not aldı. Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle devam etti.

Alaçam Anadolu Gençlik Dergisi Temsilcisi Faruk Pala tarafından yapılan açılış konuşmasınında, "Bu güzel topraklarda yılbaşı gibi Müslümanlarla alakası olmayan bazı şeylerin kutlanması bizleri üzmektedir "dedi

Okunan Mekke'nin Fethi adlı şiir duygulu anlar yaşattı. Mekke'nin Fethi ile Müslümanların en büyük zaferi kazandığını ifade eden İfam Öğreticisi Selim Seyhan, “Efendimiz hayatı boyunca en büyük zulümleri yapan insanların hepsi teslim olmuş, Onun karşısında tir tir titrerlerken, efendimiz intikam duygusuyla hareket etmemiştir" diye konuştu.

Yapılan ödül töreninde liseler ve ortaokullar arası Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren üç öğrenciye hediye çeki ödüller protokol üyelerince verildi. Programa Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Güney, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.