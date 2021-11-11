Alaçam'da “Milli Ağaçlandırma Günü”

Samsun'un Alaçam ilçesinde “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” etkinliği kapsamında Gökçeboğaz Mahallesi'nde fidanlar toprakla buluşturuldu.

“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla Gökçeboğaz İlk-Ortaokulu bahçesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılında çıkan orman yangınları nedeniyle bu yıl Milli Ağaçlandırma Günü'nde yanan ormanların anısı için her bir vatandaşın adına 3 fidan dikiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganıyla 84 milyon için üçer fidan dikeceğini sosyal medya hesapları ve sitesinden duyurdu. Bakanlık 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle vatandaşları fidan dikim alanlarına davet ederek tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak toplu halde fidan dikimleri gerçekleştirdi.

Gökçeboğaz Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Alaçam Orman İşletme Şefi Eyüp Can Çarkacı'nın konuşmasının ardından fidan dikimi yapıldı.