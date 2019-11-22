Alaçamda Öğretmenler Günü kutlandı

Alaçam'da Öğretmenler Günü kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na saat 09.30'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla devam etti.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşan Ümran Ünlü, "23 yaşımda bu güzel mesleğe başladım. Bugün 26 yaşındayım ve çocukluk hayalim olan mesleğimi yapıyorum. Sağlığım el verdikçe de öğretmen kelimesine layık olmayı istiyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, "Öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği elbette ki bir günlük programla anmak, onun önemini anlamamız açısından yeterli olmayacaktır. Ancak öğretmenlik gibi kutsal bir meslek hakkında toplumun bilinçli ve duyarlı hale gelmesini sağlama açısından her 24 Kasım biz öğretmenler için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık, unutulmadıklarını gösteren bir gündür" dedi.

İlçe Kaymakamı Fikret Zaman, "Başöğretmenimizin dediği gibi 'Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en özverili ve en saygılı ögeleridir.' Yüzyıllar öncesinde Diyojen 'Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum' demiştir. Hz. Ali ise öğretmenliğin değerini en kısa ve etkili biçimde 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' şeklinde ifade etmiştir" diye konuştu.

Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan Fatih Gül, Erhan Bahçetepe ve Dilara Ekşi'ye Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ersin İleri tarafından yemin töreni yaptırıldı. Yemin töreninin ardından, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında emekli olan Şükrü Öztürk, Mehmet Tekin, Hasan Helvacı ve Nafiz Er'e emeklilik belgeleri Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman tarafından takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli dallarda ödül alan öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Program öğretmenler tarafından söylenen solo şarkılarla son buldu.