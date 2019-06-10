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Alaçam'da özel sergi

Samsun’un Alaçam ilçesinde özel öğrenciler tarafından el sanatları sergisi açıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde özel öğrenciler tarafından el sanatları sergisi açıldı.


Özel öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri sergilemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Nilgün Öztürk, "Sergide resim, baskı, ahşap boyama gibi çeşitli eserlerin yer aldığı yaklaşık beşyüze yakın eser var. Öğrencilerin bir yıllık emekleri yer alıyor. Gereken şartlar sağlandığı ve doğru yöntemler kullanıldığı takdirde öğrenmeyen, eğitilemeyen insan olmadığını, öğrencilerimiz bu sergide gösterdi. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.


Açılış sonrası sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, öğretmen ve öğrencilerden sergi hakkında bilgi aldı.


Özel öğrencilerin hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerin sergilendiği sergi hafta boyunca açık kalacak.

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