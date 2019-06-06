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Alaçamda "Piknik ve Keşkek Şöleni” yapıldı

Samsun Alaçam İlçesinde Dütmen Dağı eteklerinde piknik havasında keşkek ve güreş şöleni yapıldı.


Alaçam İlçesin 30 kilometre mesafede bulunan Dütmen Dağı eteklerinde Pelitbükü ve çevre mahalle muhtarları tarafından birlikte düzenlenen keşkek ve güreş şenlikleri piknik havasında geçti. Yoğun ilginin yaşandığı etniklikte küçükler kategorisinde yapılan güreşler büyük ilgi gördü. Kaymakam Fikret Zaman ve Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından davetlilere keşkek ikramında bulunuldu.


Etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin. İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Alkan, MHP İlçe Başkanı Erdinç Gül, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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