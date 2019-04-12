Alaçam'da Robotik Kodlama ve Tasarım Mühendisliği Eğitimi

Samsun Alaçam ilçesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) "Robotik Kodlama ve Tasarım Mühendisliği Eğitimi" verilmeye başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başvurusu yapılan “Robotik Kodlama ve Tasarım Mühendisliği Projesi" hibe almaya hak kazandı.

Soğukçam Ortaokulu Türkçe öğretmeni Fatih Bilgin tarafından yazılan ve Alaçam'da robotik kodlama alanında pek çok öğretmenin eğitim almasını sağlayacak olan proje, kabul edilen 21 proje arasında yer aldı. Proje kapsamında, 08-13 Nisan tarihleri arasında Konya MİD Akademi'den alanında uzman bir ekip tarafından Alaçam İmam Hatip Lisesi'nde Robotik Kodlama ve Tasarım Mühendisliği Eğitimi verilmeye başladı. Eğitim alan öğretmenler 13 Nisan'da sertifika sahibi olacaklar. 6 gün 36 saat olarak belirlenen eğitim sonrası, eğitime katılan öğretmenler okullarında bu alanda yapılacak çalışmalara rehberlik ederek çağın önemli bir gereksinimi olan robotik eğitim alanında Alaçam'da okulların ilerlemesine katkı sağlayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, "Daha önce Alaçam Soğukçam Ortaokulu Kodlama ve Robotik Eğitimi Sınıfı açarak bu alanda ilk çalışmayı başlatarak, diğer okullarımıza örnek olmuştu. Bu eğitim sonrası bütün okullarımızda bu tür sınıfların açılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımızı ve öğretmenlerimizi yönlendirmeye devam edeceğiz. Destek talebi hazırlayarak, Teknik Destek Programı'na başvuruda bulunan öğretmenimiz Fatih Bilgin'e, Soğukçam Ortaokulumuza ve projeye katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sağlanacak desteğin okullarımızın kurumsal kapasitelerini artırmasını ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz” dedi.