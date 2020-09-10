Alaçam'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin'' denetimi

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla iş yerlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

“Sağlık İçin, Hepimiz İçin'” sloganıyla Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında, meslek odaları ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla sanayi bölgesi esnaf ve sanatkarlar denetlendi. Bayan personellerden oluşturulan denetleme ekibi ile bayan kuaförler ile bayan çalışanları bulunan lokanta ve kafeler kontrol edildi. Kamu kurum ve kuruluşları amirlerinden oluşan ekiplerce, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri başta olmak üzere kuaförler, berberler, çay ocakları, piknik, park alanları, çay bahçeleri, nikah-düğün salonları, plaj, sahil bantları, konaklama tesisleri olmak üzere denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara bilgilendirilmelerde bulunuldu. Yeni normalleşme sürecine herkesin kurallara uyarak, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek uyum sağlaması gerektiğini belirten Kaymakam Zaman, salgının yayılımını önlemek amacıyla denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini dile getirdi.