Alaçam'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 'Gençlik Şühedanın İzinde' temalı Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılını anma etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' temalı yürüyüş eksi sıfır derecede Kızlan Mahallesi'nden başladı. Yaklaşık bin kişinin 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları ve tekbirler eşliğinde 3 kilometrelik yürüyüşü Hüseyin Dede mevkisinde son buldu. Hüseyin Dede'de Vali Osman Kaymak ve beraberindekiler tarafından yapılan duanın ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Sarıkamış şehitleri için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından konuşan Vali Kaymak, "Dedelerimizi, şehitlerimizi anmak için Kızlan'dayız. 104 yıl önce 90 bin şehidimiz bizler için soğukta canlarını feda ettiler. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bugün bizler onları unutmadığımızı, onların yolunda olduğumuzu göstermek için bugün Alaçam Kızlan bölgesinde kar yağışı altında şehitlerimizi anmak için buradayız. Bayrak ve flamayı taşıyan gençlerin ellerine sağlık diyorum. Türkiye zor bir coğrafya, bizleri bu coğrafyada tutmamak için uluslararası ilişkilerle pek çok oyunlar oynuyorlar. Bizleri birbirimize düşürerek tekrar bölmek istiyorlar. Dedelerimiz o gün omuz omuza vererek bizler için canlarını verdilerse bugün de bizler bu birlikteliği göstererek bütün dış güçlere karşı Türkiye'nin gücünü göstermek durumundayız. O anlamda buradan mesaj veriyorum. Türkiye bir bütündür. Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle her türlü görüşe rağmen birlikte Türkiye'yi savunmak durumundayız. Buradan diyoruz ki Türkiye birlik beraberliğini koruduğu müddetçe uluslararası güçlerin emelleri boşa çıkacak, Türkiye ilelebet yoluna devam edecektir" dedi.

Alaçam Müftüsü Mehmet Süsün tarafından yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi. Türk bayrakları ve Sarıkamış destanını anlatan pankartların taşındığı yürüyüşe İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Alaçam Kaymakamlığına vekaleten bakan Yayakent Kaymakamı Bahar Kaya, Belediye Başkanı Hadi Uyar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve sporcular katıldı.