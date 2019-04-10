Alaçam'da Türk Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Alaçam'da kutlama programı düzenlendi.

Alaçam Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin tarafından çelenk koyuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İlçe Emniyet Müdür Vekili Can, "Türk polisi, bu kutsal görevi çağın teknolojisini kullanarak, sürekli kendini yenileyip geliştirerek, hukuk kuralları içinde, mesai kavramı gözetmeksizin canları pahasına en iyi ve en verimli şekilde görevini yerine getirmeye devam etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında, sivil katılım, şeffaflık, denetime hesap verebilirlik gibi evrensel değerlere son derece önem vermekteyiz. Asayiş hizmetlerinden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, terörle mücadeleden trafik hizmetlerine kadar bütün alanlarda vatandaş memnuniyeti ve vatandaş odaklı hizmeti esas almaktayız. Bugün kendisine güvenilen ve başvurulan polisimiz tutum ve davranışıyla büyük bir takdir toplamaktadır" dedi.

Program İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verilen ikramla son buldu.

Programa Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkan İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, Cumhuriyet Savcıları Emre Doğan, Mehmet Nedim Sarı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, emniyet mensupları ve katıldı.