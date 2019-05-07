Alaçam'da yaya ve okul geçitlerine "Önce Yaya" görseli

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaçam Belediyesi tarafından yaya ve okul geçitlerine "Önce Yaya" görselleri çizildi.

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle yaya ve okul geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde "Önce Yaya" görselleri çizildi.

İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çalışmalarına devam ediyor. 81 il valiliği, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığına genelge gönderen bakanlık; trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için hazırlanan 'Önce Yaya' görsellerini sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesini istedi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilen bu görseller sayesinde sürücüler, önceliğin yayalarda olduğunu anlayacak.

Genelgede, geçen yıl Ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı. Buna göre; "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmü getirildiği vurgulandı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen genelge ile yıl boyunca bu kampanyanın etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer-zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara durarak geçiş hakkı vermelerinin sağlanmasını gerektiğini söyledi

Araç sürücülerinin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken, güvenle yavaşlayabileceği gerekirse durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Bu kapsamda 'Önce Yaya' görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde Alaçam Belediyesi tarafından şablonla yere yazılarak sürücüler ve yayaların görebileceği bir şekilde yapıldığını belirtildi.