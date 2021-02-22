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Alaçam'da yeni Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde yapılması planlanan yeni Devlet Hastanesi’nin ihalesi yapıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yapılması planlanan yeni Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı.


Sağlık Bakanlığı İmar İnşaat Daire Başkanlığı tarafından projelerin onaylanmasından sonra 2021 yılı içerisinde ihale aşamasının sonuçlanması ile hastanenin yapımına başlanacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan hastane, 50 yatak, 2 ameliyathane, 12 poliklinik, 170 araçlık otoparktan oluşacak. Etyemez Mahallesi'ne inşa edilecek olan yeni Devlet Hastanesi, Yakakent'e 6 kilometre uzaklıkta olacak. Hastane hem Alaçam'a hem de Yakakent ilçesine hizmet verecek.

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