Alaçam'daki ev yangını sabotaj çıktı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki ev yangınının sabotaj sonucu çıktığı belirlendi.

Dün Alaçam'ın Akbulut Mahallesi'nde Mehmet Ay'a ait bağ evinde çıkan yangın sonucu büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Jandarma ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda sarı renkli bir otomobilden şüphelenen ekipler, güzergahtaki kamera kayıtlarından ticari taksinin plakasını ve durağını tespit etti. Taksi durağı ve çevresinde bulunan kamera kayıtlarını da incelemeye alan jandarma ekipleri ticari taksiyi tutmak için durağa gelen şüphelinin önce bir nalburdan tiner aldığını belirledi. Kimliği tespit edilen şüpheli İ.A.'nın saat 19.00 otobüsüyle Bursa'ya hareket ettiği bilgisini alan ekipler aracı Samsun çıkışında durdurdu. Otobüste olan I.A. gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün çıkartıldığı Alaçam Adliyesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayın arkasında akrabalar arası miras anlaşmazlığı olduğu tespit edildi.