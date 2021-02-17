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Alaçam'ın yüksek kesimlerinde hayat felç

Samsun’un Alaçam ilçesinin yüksek mahallelerinde kar kalınlığının 1 metreyi bulması dolayısıyla hayat felç oldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek mahallelerinde kar kalınlığının 1 metreyi bulması dolayısıyla hayat felç oldu.


Alaçam ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallere ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Pelitpükü Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bir metreyi buldu. Yoğun kar yağışının devam etmesi hayatı felç etti. Pazar akşamından beri elektrikler de kesik. Vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

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