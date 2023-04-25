Alaçamlı sporcu Dünya Çim Topu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Dünya Çim Topu Şampiyonası'nda Türkiye'yi kızlarda Samsun Alaçamspor sporcusu Pınar Kapusuz temsil edecek.

6-12 Mayıs tarihleri arasında Avustralya'nın Warilla kentinde yapılacak olan Dünya Çim Topu Şampiyonası'na 38 ülkeden 72 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi tek bayanlarda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Pınar Kapusuz, tek erkeklerde İzmir'den Özkan Akar temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Kasım ayında Antalya Belek'te yapılan Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda sporcularım birçok kategoride Türkiye şampiyonluğu ve farklı dereceler elde etti. 29 Ağustos-10 Eylül 2023 Gold Coast Avustralya'da yapılacak olan Dünya Çim Topu Şampiyonası'na Türk milli takımına 6 sporcu vermenin de gururunu yaşıyoruz. Hepsi Alaçam'ın köylerinde yaşayan bu gençler ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi.