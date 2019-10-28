Alaçamlı sporcuların büyük başarısı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan '11.Uluslararası Bocce Turnuvası'nda çift bayanlar kategorisinde Merve Deniz-Semra Gencay ikilisinden oluşan Alaçamspor Bocce Takımı şampiyon oldu.

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir nezaretinde 11.Uluslararası Bocce Turnuvası'nda şampiyonaya hazırlanan Alaçamsporlu sporcular Merve Deniz -Semra Gencay, çift bayanlar kategorisinde şampiyon olarak büyük gurur yaşadılar.

Antrenör Bozdemir, “Sporcularımla çok çalışarak turnuvaya iyi hazırlandık. Böyle büyük bir başarı yakalayan sporcularımı tebrik ediyorum. Bütün sporcularımla gurur duyuyorum. 17 Kasım'da Kamboçya'da yapılacak Dünya Bocce Şampiyonası'na Türk Milli Takımı ile gidecek olan sporcularım için de iyi bir hazırlık oldu. Sporcularım Alaçam ve Samsun'u en iyi şekilde temsil ettiler. Şampiyonluk hayırlı olsun” dedi.