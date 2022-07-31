Alaçamspor bocce takımı Türkiye'yi temsil edecek

31 Temmuz tarihinde Ankara Kahramankazan ilçesinde Gençler ve Ümitler Avrupa Bocce Petank Milli Takım seçmeleri yapıldı. Gençler kategorisinde 4 kişilik Genç Milli Takımı'nın 3 sporcusu ile 4 kişilik Ümit Milli Takımı'nın tamamı Alaçamspor Bocce takımı sporcularından oluşacak.

Seçmeleri Gençler kategorisinde kazanan Demet Şahin, Rabianur Uzunay, Büşranur Uzun ile Ümitler kategorisinde kazanan sporcular Gülcan Gündoğdu, Selma Kalanç, Fatmanur Alçin, Aylin Emir 6-9 Ekim tarihlerinde Palma del Mallarco / İspanya'da yapılacak Gençler ve Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım antrenörü Gökhan Bozdemir, "Çok küçük yaştan beri sporcularımla bocce çalışıyoruz. Gençler kategorisinde 4 kişilik Genç Türk Milli takımının 3 sporcusu ile 4 kişilik Ümit Türk Milli takımının tamamı Alaçamspor Bocce takımı sporcularından oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Emeklerimizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Hepsi Alaçam'ın köylerinde yaşayan bu kızlarımla Avrupa şampiyonasına çok iyi hazırlandık. 2022 yılında 7 milli sporcu çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Son 4 yılda 11 milli sporcu Alaçam gibi küçücük bir ilçeden çıkardık. İspanyada yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize desteğini esirgemeyen herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.