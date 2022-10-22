Alaçamspor Bocce'nin ‘milli' gururları

Antalya Kemer'de yapılan Uluslararası Bocce Turnuvası ve milli takım seçmelerine katılan Alaçamspor Bocce Takımı, 3 yeni milli sporcu çıkardı.

21 Ekim'de Antalya Kemer'de yapılan Uluslararası Bocce Turnuvası ve milli takım seçmelerine katılan Alaçamspor Bocce Takımı sporcularından bocce petank dalında Filiz Keskin ve Fatmanur Alçin, volo dalında da Umut Kalaycı milli takıma seçildi.

"Alaçam gibi küçücük bir ilçeden 15 milli sporcu çıkardık"

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Milli takım seçmelerini kazanan sporcularımı tebrik ediyorum. Alaçam gibi küçücük bir ilçeden 15 milli sporcu çıkardık. En son 6-9 Ekim tarihleri arasında İspanya'da yapılan Bocce Petank Avrupa Şampiyonası'nda Alaçamspor Bocce Takımı sporcuları ülkemize Avrupa şampiyonluğu getirdiler. Çok küçük yaşta bocce ile tanışan bu köy çocukları milli sporcu olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Biz Alaçam gibi imkanları sınırlı bir ilçeden ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk getirdik. İnşallah yeni milli sporcular çıkararak hem gençlere faydalı olabilmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizlere nasip olur” dedi.