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Alaçamspor'da çifte milli gurur

Alaçamspor Bocce Takımı’ndan iki bayan sporcu, Bocce Milli Takımı’na seçildi.

Alaçamspor Bocce Takımı'ndan iki bayan sporcu, Bocce Milli Takımı'na seçildi.


25-26 Ekim 2021 tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Bocce Milli Takımı seçmelerinde Alaçamspor Bocce Takımı'ndan Gülcan Gündoğdu ve Şeymanur Akman milli takıma seçildi.


Beden eğitimi öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Üç bayan sporcudan oluşan Türk Milli Takımı'nın iki sporcusunu Samsun un Alaçam ilçesinden vermenin gururunu yaşıyoruz. Sporcularım Türk Milli Takımı ile 31 Ekim'de uluslararası turnuvada mücadele edecekler. Çok küçük yaştan itibaren emek verip yetiştirdiğimiz sporcularımız Türk Milli Takımı ile maçlara çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Alaçamspor Bocce Takımı'nın sporcularını oluşturan bu köy çocukları birçok imkansızlıklarla mücadele edip yılmadan çalışıyorlar. Kendilerinden küçük bir çok çocuğa örnek olan sporcularımı kutluyorum. Amacımız ülkemize yeni milli sporcular kazandırarak gençlere faydalı olabilmektir” dedi.


Milli takım seçmesini kazanan sporcular Alaçamspor'dan Gülcan Gündoğdu ve Şeymanur Akman, Kırıkkale'den de Hülya Kaya oldu.

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