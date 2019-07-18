Alerjik hastalıklarda tanı ve tedavi

Fikret Kaya, alerjik hastalıklara tanı konulması deneyim gerektiren bir sağlık sorunu olduğunu belirterek gereksiz tedavilerin hayat kısıtlılığına neden olduğunu söyledi.

Alerjik cilt hastalıklarında tanı ve tedavi hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Fikret Kaya, sıklıkla rastlanan alerji konusunda bilgiler vererek, "Çevremizde bulunan ve vücudumuzda alerjik yanıt oluşturan maddelere 'allerjen' denir. Alerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin alerjenlere karşı, aşırı şekilde tepki vermesi olarak tanımlanabilir. Alerji, bağışıklık sistemimizin yabancı maddelere karşı verdiği anormal bir yanıttır. Alerji sözcüğünü aslında günlük yaşamımız içerisinde sıklıkla kullanıyoruz. Elbette alerji ve neden olduğu hastalıklar çağımızın en sık görülen sorunlarının başında geldiğini görmekteyiz. Vücudumuz alerjik olduğu maddelere verdiği yanıtlar ya da reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan bulgular etkilediği organ sistemine göre farklılıklar gösterebilir. Bulgular çok hafif olabileceği gibi yaşamı tehdit eden bulguları da ortaya çıkarabilir. Hapşırık, burun akıntısı, kaşıntı, öksürük, hırıltı, nefes darlığı, ciltte kaşıntı ve kızarıklık, yüzde, dudaklarda ve gözde şişlik, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı, tansiyon düşüklüğü ve bayılma gibi durumlar alerji belirtileri olarak ortaya çıkarabilir. Eğer bu ve bunun gibi şikayetleriniz varsa bu alerjik bir hastalığa bağlı olabilir. Alerjik hastalıklara tanı konulması deneyim gerektirir. Kimi zaman kendinde alerjik hastalık olduğunu düşünenlerin yanıldıklarını yanlış tanı yüzünden gereksiz yere tedavi aldıklarını ya da hayatlarını kısıtladıklarını görmekteyiz. Bu nedenle mutlaka uzman doktor tarafından değerlendirilmesi gereklidir" dedi.