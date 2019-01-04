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Alerjisi olan çocuklar sık hastalanıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Büşra Yılmaz, özellikle alerjisi olan çocukların bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı daha güçsüz olduğunu, bundan dolayı daha sık hastalandıklarını söyledi.


Kış aylarında çocukların neden sık sık hastalandığı konusunda bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Büşra Yılmaz, “Havaların soğuması ve okulların açılması ile birlikte çocuklarımız kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda kalıyor. Böyle ortamlarda virüsler ve bakteriler çok kolay çoğalma ve yayılma imkanı bulur ve bazı çocuklar bu durumdan diğerlerine göre daha fazla etkilenir. Normal bir çocuk bir yıl boyunca 4 ila 8 kez hasta olabilir. Çocuğunuz sık hastalanıyorsa bunun birçok sebebi olabilir. Özellikle alerjisi olan çocukların bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı daha güçsüzdür. Aynı zamanda başka bağışıklık sistemi problemleri de olabilir. Bazı kalp ve akciğer hastalıkları, gelişme geriliği, vitamin eksiklikleri, geniz eti, bademcik büyümesi, gastroözofageal reflü hastalığı gibi durumlar da çocukların daha sık hastalanmasına sebep olabilir. Altta yatan sebebin anlaşılabilmesi için çocukların mutlaka bir uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir” dedi.

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