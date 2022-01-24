İhlas Haber Ajansı

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Alev alan minibüs küle döndü

Samsun’da park halinde alev alan minibüs küle döndü.

Samsun'da park halinde alev alan minibüs küle döndü.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sivaslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde duran minibüs bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının fark edilerek 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederken yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, aracın motor kısmındaki elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

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