İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alışveriş merkezindeki 2 hırsızlık zanlısı kadın yakalandı

Samsun’da bir alışveriş merkezinden hırsılık yaptıkları iddia edilen 2 kadın, görevliler tarafından yakalanıp polis teslim edildi.

Samsun'da bir alışveriş merkezinden hırsılık yaptıkları iddia edilen 2 kadın, görevliler tarafından yakalanıp polis teslim edildi.


Olay, Samsun'un Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinden parfüm ve diğer malzemeleri çaldıkları iddia edilen D.Ö. (23) ve L.Ş. (16) adlı iki kişi, kasadan ücretleri ödemeden geçip giderken iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan D.Ö., Gazi Polis Merkezine, L.Ş. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan D.Ö. ve L.Ş., Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.