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Alışveriş merkezinin döner kapısında taciz

Samsun’da bir alışveriş merkezinin girişindeki döner kapısında bir kadının bacağına dokunarak tacizde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli şikayet üzerine gözaltına alındı.

Samsun'da bir alışveriş merkezinin girişindeki döner kapısında bir kadının bacağına dokunarak tacizde bulunduğu iddia edilen bir şüpheli şikayet üzerine gözaltına alındı.


Olay, bir alışveriş merkezinin girişindeki döner kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde çalışan H.D. (25) adlı genç kadın, bir şahsın döner kapıdan geçerken arkadan bacağına dokunup taciz ettiğini ve geri dönüp baktığında şahsın elindeki telefonunun kamerasının açık olduğunu görünce etek altı fotoğrafının da çekilmiş olabileceğini de düşünerek durumu aynı alışveriş merkezinde bulunan eşine haber verdi. Genç kadını taciz ettiği iddia edilen İ.S. (25) kadının kocasının yanına gidip telefona bakmak istemesi üzerine cep telefonunu yere atıp kaçmaya başladı. Alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerince yakalanan İ.S., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İ.S., "cinsel taciz" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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