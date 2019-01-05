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Alışverişe takvim hediyesi

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), 5 Ocak Cumartesi ve 6 Ocak Pazar günü 75 TL ve üzeri alışverişe takvim hediye ediyor.


Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezi Piazza'nın minik ziyaretçilerinin hünerleri ile renklenen 2019 masa takvimi, yeni yılın en anlamlı hediyesi olarak ziyaretçilere sunuluyor. Piazza'da, yeni yıla yaklaşırken gerçekleştirilen dev mandala boyama etkinliğine katılan minik ziyaretçilerin rengarenk kalemlerle süsleyip, adeta tertemiz iç dünyalarını yansıttıkları eser, Piazza takvimine ilham kaynağı oldu. Minik ellerin anlam kattığı dev mandala görselinin yer aldığı “2019 Piazza Özel Takvimi”, 75 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalarla AVM'nin danışma birimine başvuran tüm ziyaretçilere anında takdim ediliyor.

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