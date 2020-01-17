Alışverişler yakıta dönüşüyor

Ulusal ve uluslararası markalarıyla modanın, lezzetin ve eğlencenin nabzını tutan, Karadeniz'in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Piazza'da fırsatlar 2020 yılında da devam ediyor.

Piazza AVM'nin yeni kampanyasıyla alışveriş çantalarıyla beraber araçların yakıt depoları da dolacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında AVM'de aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişler için 25 TL, 500 TL ve üzeri alışverişler için ise 50 TL değerinde Total indirim çeki hediye edilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin, aynı gün içerisinde yaptıkları alışverişlerine ait fiş ya da faturalarıyla danışmaya başvurup Piazza Club Formu doldurmaları yeterli.