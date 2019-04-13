Alışverişte fırsat günleri

İhtiyaçlarını en uygun fiyatlarla gidermek isteyenlerin heyecanla beklediği dev indirimli “Fırsat Günleri” Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM) başladı.

Kadın, erkek, çocuk ve genç giyimden ayakkabı, aksesuar ve çantaya, küçük ev aletlerinden, dekorasyon ve ev tekstiline kadar birçok ürünün cazip fiyatlarla satışa sunulduğu “Fırsat Günleri” ilk günden yoğun ilgiyle karşılandı.

Gerek huzurlu ve güvenli ortamı, gerekse düzenlediği sanatsal, kültürel, sportif etkinlikler ve kampanyaları ile Samsunluların buluşma noktası olan Piazza'da; yüzlerce çeşit ürün “çılgın” diye tabir edilen fiyatlarla satışa sunuluyor.

AVM batı girişindeki Fırsat Günleri stantlarında, mağazaların birçok ürünü yüzde 50, 60, 70 ve 80'e kadar indirimli fiyatlarla dikkati çekiyor. Fırsat Günleri, 28 Nisan Perşembe gününe kadar ziyaretçilerini konuk edecek.