Alışverişte piyango şansı

Alışveriş, moda, eğlence ve lezzetin Samsun'daki adresi Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, yeni yıla girerken heyecan dolu bir kampanyaya daha imza atıyor.

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez geleneği olan Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlarken, 2019'a milyoner olarak girmek isteyenler, Piazza AVM'de yapacakları alışveriş ile bu hayallerini gerçeğe dönüştürme şansını da yakalayacak. Yeni yıl alışverişi için Piazza'yı tercih edenler, avantajlı ve kaliteli alışveriş imkanı bulmanın yanı sıra Milli Piyango yılbaşı çeyrek bileti kazanma hakkına da sahip olacak. Ziyaretçiler, 10-21 Aralık tarihleri arasında sadece hafta içi aynı gün içerisinde toplam 250 TL ve üzeri fiş ya da faturalarını yapılan alışveriş günü içerisinde 10.00-22.00 saatleri arasında danışma noktasına getirip Piazza Club başvuru formunu doldurduktan sonra hediye biletin sahibi olacaklar. Her katılımcı kampanyadan sadece bir kez yararlanabilecek. Kampanya Samsun Piazza AVM içindeki mağazalardan yapılan alışverişlerde geçerli olacak.