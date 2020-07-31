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Alkol komasına giren şahıs hastaneye kaldırıldı

Samsun’da sokak ortasında alkol komasına giren bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da sokak ortasında alkol komasına giren bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ssmsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında alkol komasına giren bir kişi vatandaşlar tarafından fark edilerek 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Olay yerinden geçen Ali Kılıç alkollü şahsın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını belirterek, ambulansın gelip şahsı hasaneye kaldırdığını söyledi.

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