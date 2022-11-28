Alkol zehirlenmesinden ölüm

Samsun'da içtiği içkiden zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede 'alkol zehirlenmesi' sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği içkiden zehirlendiği ileri sürülen Yahya Ş.(49), Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yahya Y. buradaki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yahya Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.