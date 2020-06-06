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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde alkollü sürücü bariyerlere çarptı.

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü sürücü bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Dursun A.B. idaresindeki 55 DC 113 plakalı otomobil Kazandere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken yolcu olarak bulunan Hasan Y. ağır yaralandı. Araçta sıkışan Hasan Y. itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan Y., Samsun'a sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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