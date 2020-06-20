Alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrol noktasında durdurulan kamyonete arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde uygulama yapan trafik ekipleri 55 JH 159 plakalı kamyoneti kontrol şeridinde oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. Aynı istikamete seyir halinde olan Erdem Y. idaresindeki 55 BG 900 plakalı otomobil, kontrol şeridinde durdurulan kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin çarptığı kamyonetin savrulması sonucu uygulama noktasında görev yapan ekipler ölümden döndü. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü 243 promil alkollü çıktı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.