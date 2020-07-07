Alkollü sürücü polisten kaçtı, kaza yaptı

Samsun'un Terme ilçesinde ‘dur' ihtarına uymayarak polisten kaçan sürücü, aydınlatma direğine çarptı. Polisten kaçan sürücüde 2,4 promil alkol çıktı.

Alınan bilgiye göre, Samsun – Ordu karayolunda seyir etmekte olan 06 HJ 486 plakalı otomobil sürücüsü Z.D. trafik polisinin ‘dur' ihtarına uymayarak çevirme noktasından uzaklaştı. İlçe merkezine giriş noktasında polis ekiplerince tekrar durdurulmak istenen Z.D. polisten kaçmaya başladı. Sanayi bulvarı boyunca devam eden kovalamaca sonrasında sürücü Z.D. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolda bulunan aydınlatma direğine çarparak devirdi. Kaza sonrasında polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkartılan Z.D.'nin yapılan kontrollerde 2.4 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazada devrilen aydınlatma direği için YEDAŞ ekiplerine haber verildi. Kaza mahalline gelen ekipler elektrik kaçağı ihtimaline karşı çalışma başlattı.